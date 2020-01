Kevin G. wurde wegen Rassendiskriminierung zu zwölf Monaten Haft verurteilt. Ein zu mildes Urteil, fanden Sie damals. Im Februar muss er seine Gefängnisstrafe antreten, in Halbgefangenschaft, damit er seine Stelle als Metzger nicht verliert. Er hetzt trotzdem ungeniert weiter. Was löst das in Ihnen aus?

Mir ist absolut schleierhaft, wieso er so ein mildes Urteil bekommen hat. Das war ein Fehler. Ich war schockiert und bin es immer noch. Es wundert mich nicht, dass er weiter hetzt, wenn er nur so geringe Strafen zu befürchten hat. In Halbgefangenschaft, das ist doch ein Hohn. Ich hoffe, es gibt nun weitere Konsequenzen.