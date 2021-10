Sie nehmen ihre Plätze ein. Links Annatina in Rot, rechts Svenja in Blau. Hautenge Trikots, geflochtene Haare, knöchelhohe Schuhe. Noch bleibt Zeit für einen letzten Ratschlag von den Vätern – und ehemaligen Trainern. Handschlag, Anpfiff, los gehts. Kenner kommentieren mit «Ah» und «Oh», Laien orientieren sich am Kampfrichter. Meist schnellt sein linker Arm mit dem roten Band in die Höhe – Punkte für Annatina. Wie viele, zeigen die Finger in der Luft. Doch Mitzählen ist schwierig. «Kompliziert, gäll?» Ringer im Publikum nicken verständnisvoll, verteilen Schulterklopfer, erklären Würfe und Griffe. Zweimal drei Minuten später gewinnt Annatina.