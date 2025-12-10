Über 300’000 Unterschriften gegen Femizide
Ohrfeige für Sparpolitiker – der Nationalrat politisiert an den Menschen vorbei
Der Nationalrat wollte eine Million zum Schutz von Frauen sparen. Was dann passierte, ist beispiellos. Ein Kommentar.
Daniel Faulhaber
Veröffentlicht am 10. Dezember 2025 - 18:27 Uhr
Veröffentlicht am 10. Dezember 2025 - 18:27 Uhr
Der Schutz vor Gewalt gegen Frauen mobilisiert Menschen stark. Sie wollen von der Politik Taten sehen – Worte waren es in diesem Jahr genug.Quelle: Jürg Spori/Tamedia AG
Der Vergleich tut weh.
«3,6 Millionen für den Herdenschutz von Schafen vor Wölfen – aber der Schutz von Frauen ist uns keine Million wert?»