Ich habe einen Traumjob. Jeden Tag das Blüsli für Frau Meier oder das Deux-Pièces für Frau Müller zu schneidern, wäre mir zu langweilig. Hier am Opernhaus kann ich von Schmetterlingsflügeln bis zum Overall mit dutzenden Ballon-brüsten alles machen. Am liebsten nähe ich Ausgefallenes. Ich mag es aber nicht, wenn jemand sagt, ich sei kreativ. Kreativität oder künstlerische Freiheit wird oft als Ausrede verwendet, wenn ­etwas – sagen wir mal – «ungewöhnlich» ausgeführt wird.