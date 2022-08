Der Charme des Vergangenen

Die Produktion für die WM in Katar läuft auf Hochtouren, im September kommen die Panini-Bildli in die Läden. Beim Fabrikrundgang sagt Brand-Manager Tony Verdini stolz: «Wir produzieren hier, genau an diesem Standort, seit die Panini-Brüder das Unternehmen in den 1960er-Jahren gegründet haben.»