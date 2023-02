Anlaufstellen sind nicht unabhängig, es ist unklar, ob ein Bischof ein Urteil fällt, und niemand vernimmt, wenn ein Priester sanktioniert wird. Das ist eine unhaltbare Situation. Will die katholische Kirche die Missbräuche gar nicht aufarbeiten?

Wir müssen die Missbräuche aufarbeiten. Aber solange die kirchliche Gesetzgebung nicht angepasst wird, wird dies nicht gelingen. Nur eine Person kann die Gesetzgebung ändern: der Papst. In Rom sieht man allerdings die Dringlichkeit anders. Das verstehe ich nicht. Klar, wenn der Papst etwas entscheidet, muss das auf der ganzen Welt angewendet werden. Und das kommt in Afrika oder Indien anders an. Aber man könnte es so formulieren, dass in Europa eine andere Haltung gilt hinsichtlich einer getrennten, unabhängigen Justiz. Zum Beispiel könnte man für die europäischen Bischofskonferenzen ein unabhängiges Gericht einführen. Wie das umgesetzt würde, müssten die Bischofskonferenzen selbst definieren. Das wäre ein riesiger Schritt. Man könnte in Europa beispielsweise fünf Gerichtssitze einrichten, wo jede Bischofskonferenz ihre Fälle einreichen könnte. Diese Gerichte wären unabhängig. Berufungsinstanz wäre Rom. Aber dazu braucht es halt eine Gesetzesrevision.