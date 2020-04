«In meinem Umfeld hat es sehr viele Militärgegner, die sich für untauglich erklären liessen und nun nichts für die Gemeinschaft tun», sagt Nando Schweizer.

Der 23-Jährige studiert im zweiten Semester an der Pädagogischen Hochschule Zürich – er will Primarlehrer werden. Einen obligatorischen Bürgerdienst für Frauen und Männer fände er eine gute Sache: «Dann müssten alle ihren Beitrag an die Gesellschaft leisten.» Mehr noch, es könnte eine Chance sein. «Sie bekämen einen Einblick in einen Bereich, der ihnen später einmal nützen könnte.»

So wie ihm. Eigentlich wollte er ins Militär, als Gebirgsspezialist. Weil er aber eine Lehre als Mechaniker bei den SBB gemacht hatte, hätte er auch bei der Armee in diesem Bereich einrücken müssen. «Das wollte ich nicht. Ich wollte etwas Sinnvolles, das mir auch für später etwas bringt.»

Erkenntnis im Zivildienst

Schon damals war ihm klar, dass er nicht ewig Mechaniker bleiben wollte. Er entschied sich für den Zivildienst und bewarb sich als Assistent an einer Primarschule in Herrliberg am Zürichsee. «Ich musste dafür an mehrere Gespräche und einen Tag zur Probe arbeiten – dann hatte ich die Stelle», erinnert er sich. Es sei «megaläss» gewesen.

«Ich hatte Einblick in alle Stufen, weil ich in fast jeder Klasse aushelfen musste.» Beim Turnen, bei den Sprachen und in Mathematik. «Das Highlight war aber der Donnerstag: Da war ich den ganzen Tag mit den Kindern im Schwimmbad.» Vielen Flüchtlingskindern habe er Einzelunterricht gegeben. «Das war ein tolles Gefühl, zu sehen, wie sie nach einem Jahr dann schwimmen gelernt hatten.»

In diesem Jahr als Zivildienstler sei ihm klargeworden, dass er Lehrer werden will. «Am liebsten in der Mittelstufe.» Mit den Viert- bis Sechstklässlern seien schon ernstere Gespräche über reale Themen möglich, das gefalle ihm. Unvergessen seien auch die drei Klassenlager, die er mitleiten konnte.

Nando Schweizer kann sich vorstellen, nach der Ausbildung an die Schule in Herrliberg zurückzukehren. «Männer sind an Primarschulen schliesslich sehr gefragt.»