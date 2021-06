In den letzten zwölf Monaten sind sich Polizei und Jugend oft gegenübergestanden. Am 1. Mai, am Tag der Frau, an den Osterkrawallen in St. Gallen, an der Klimastreik-Besetzung auf dem Bundesplatz. Überall ist die Polizei mit Verweis auf die Corona-Schutzmassnahmen gegen die Bewegungen vorgegangen.



Nicht nur in Luis' oder Olivias Kollegenkreis häufen sich die Geschichten von unangenehmen, konfrontativen Begegnungen. Das hat auch Viktor Györffy beobachtet. «Viele Einsätze sind überbordet», sagt er. «650 Wegweisungen in St. Gallen in nur einer Nacht oder das präventive Auflösen eines Postenlaufs, bei dem alle Schutzmassnahmen eingehalten worden sind. Nicht nur die Jugend sollte sich da nach der Verhältnismässigkeit fragen.»