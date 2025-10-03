Zur gleichen Zeit, in einer Arztpraxis im kleinen Dorf Fontenais, weit weg vom politischen Machtzentrum, umgeben von den sanften Hügeln der jurassischen Ajoie, sitzt ein Mann vor seinem Computer und schüttelt fassungslos den Kopf. Pierre-Alain Fridez, Arzt, Sozialdemokrat, Nationalrat. «Mir war sofort klar: Hier stimmt etwas nicht. Der F-35 ist das teuerste Rüstungsprojekt der US-Geschichte – wie kann er da günstiger sein als alle Konkurrenzmodelle?»