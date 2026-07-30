Hermann hat auf Einladung der Caritas gerade erklärt, wie sich die Schweizer Migrationsdebatte in den letzten 60 Jahren erstaunlich wenig verändert hat – von der Schwarzenbach- bis zur 10-Millionen-Schweiz-Initiative. Bei der anschliessenden Podiumsdiskussion – neben einer Professorin, die mit Fachbegriffen langweilt, und einem Regierungsrat, der nur Floskeln von sich gibt – wirkt der Politgeograf fast wie ein Popstar.