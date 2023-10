«Jetzt machen wir es halt so»

Clubpräsident ist der Berner Grossrat Thomas Fuchs. Seine Abneigung in Sachen Transparenz demonstrierte er etwa im Frühling 2023, als er in einer stadtbernischen Abstimmung über Parkgebühren die Fäden zog. In Bern müssen aufgrund ähnlicher Transparenzregeln Spenden über 5000 Franken offengelegt werden. Das Komitee um Thomas Fuchs meldete der Stadtkanzlei innerhalb weniger Tage gleich drei Spenden in der Höhe von je Fr. 4999.50. Damit blieben die Spender geheim. Fuchs gibt unumwunden zu, es gehe ihm darum, die Transparenzregelung zu umgehen: «Jetzt machen wir es halt so», sagte er damals dem Beobachter.