Andere Sozialversicherungen gewähren Vorschüsse

Auch Irene Rohrbach, Sozialversicherungsexpertin beim Beobachter-Beratungszentrum, stellt den bundesrätlichen Entscheid in Frage. Eine Gesetzesänderung sei gar nicht nötig, eine Anpassung der Verordnung würde genügen, sagt sie. «Es liegt in den Händen des Bundesrats, etwas zu unternehmen.» Damit beurteilt sie die Rechtslage gleich wie der Sozialversicherungsexperte Michael Meier von der Universität Luzern in einem früheren SRF-Beitrag.