Denen helfen, die noch weniger haben: Das war seit Beginn der Corona-Krise Amine Diare Condes Motto. Der 22-Jährige aus Guinea ist seit knapp sieben Jahren in der Schweiz – ohne Papiere. Obwohl er deshalb selbst am Existenzminimum lebte, zog er zu Beginn der Corona-Pandemie das Projekt «Essen für alle» hoch. Mit Hilfe von Hunderten Freiwilligen verteilte er Essen an Menschen «Essen für alle» Wie ein Sans-Papiers in Zürich den Armen hilft , die in der Pandemie alles verloren hatten – Job, Einkommen, Perspektive.