Sind diese Täter therapierbar?

Wenn überhaupt, lässt sich am ehesten beim Pitbull etwas erreichen, und zwar mit Antiaggressionstraining. Die anderen beiden Typen sind kaum erreichbar. Aber im Normalfall ist das Leben eh zu kurz für einen Rückfall. Es fällt diesen Männern meist schwer, wieder eine Frau an ihre Seite zu bekommen. Wenn sie nach 15 Jahren oder mehr aus dem Gefängnis kommen, sind sie nicht mehr die Jüngsten, und was die Finanzen und die Stellung in der Gesellschaft angeht, sieht es auch nicht gerade rosig aus. Zudem geht beim Pitbull meist eine langjährige Beziehung der Tat voraus. Die äusseren Umstände sorgen also dafür, dass sie im Regelfall nicht zu Wiederholungstätern werden können.