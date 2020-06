Nehmen Sie noch an Älplerfesten teil? Hat sich ihre Begeisterung für das Schweizer Brauchtum verändert durch all ihre Erfahrungen?

An Feste gehe ich seltener als früher, aber ich jodle immer noch gerne. Für mich war das ein Weg, Anschluss zu finden in der Schweiz. Das hat geklappt. Ich hatte viele schöne Erlebnisse, ich habe viel gelernt und ich glaube, viele Leute aus der Schwing- und Älplergemeinde haben auch viel von mir gelernt. Manche hatten noch nie mit einem Menschen meiner Hautfarbe gesprochen, haben Kauderwelsch mit mir geredet und mir ungefragt in die Haare gefasst. Ich habe ihnen dann erklärt, dass ich das nicht mag und warum ich es nicht mag. Ich hoffe, das machen sie seither bei anderen People of Color nicht mehr.





Wie hat die People-of-Color-Gemeinde auf ihre Auftritte in der Schweizer Tracht reagiert?

Die fanden das mehrheitlich gut, auch wenn manche sagten, ihre Sache wäre das nicht. Aber das muss es auch nicht. Nicht so glücklich waren einige mit der Bezeichnung «Das schwarze Heidi». Sie sagten, du bist eben nicht Heidi mit schwarzer Haut, sondern Yvonne aus Kenia, die gerne Schweizer Trachten trägt, weil sie sich darin gefällt, und nicht, weil sie ein Schweizer Heidi sein will. Das hat etwas, obwohl mich die Bezeichnung als «Heidi» nie gestört hat.





Wie oft wurden sie als «Das Schwarze Heidi» mit Sex-Fantasien weisser Männer konfrontiert?

Sehr oft. Aber nicht nur in der Tracht. Das geschieht überall, fast täglich. Die Sexualisierung der schwarzen Frau ist eine der schlimmsten Formen von Rassismus. Schwarze Frauen wollen immer Sex, haben animalische Instinkte, sind immer auf Männer aus – sogar manche Frauen sitzen diesem Vorurteil auf! Und Männer begrapschen uns, rufen Anzüglichkeiten in aller Öffentlichkeit. Auch Männer aus der «guten Gesellschaft» stecken uns Zettel mit ihren Koordinaten zu, was sie sich bei weissen Frauen nie getrauen würden.