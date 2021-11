Beschwerden kommen nicht von Andersgläubigen

Die Berücksichtigung von immer mehr Ritualen unterschiedlichster Religionen an der Schule führt oft auch zum Vorwurf, ob all der Andersgläubigen in der Schweiz sei es gar nicht mehr möglich, traditionell Weihnachten zu feiern. Diesbezüglich hat Simon Spengler allerdings andere Erfahrungen gemacht. Der Kommunikationschef der Katholischen Kirche im Kanton Zürich betont, dass «Reklamationen wegen christlicher Rituale an den Schulen in der Regel nicht von Muslimen oder anderen Andersgläubigen kommen, sondern von konfessionsfreien Schweizern und deutschsprachigen Ausländern».