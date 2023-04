Am Fuss der Karpaten weht ein rauer Wind. Wenn er noch stärker wird, besteht die Gefahr, dass die Trams beim Umladen vom Güterzug auf Lastwagen auseinanderbrechen.



Viktor Kertes wickelt beim «Karpaty Terminal» seit 20 Jahren Güter ab, die in die Ukraine gelangen oder sie verlassen. Nun stellt ihn der Wind vor ein Dilemma. Er hat eine Crew aufgeboten, die Kranen sind bereit, vier Tieflader unterwegs, und die Polizeieskorten sind bestellt. Wenn er den Verlad wegen des Windes verschiebt, kostet ihn das Geld, und die Ankunft der Strassenbahnen verzögert sich noch mehr. Und wenn er alles durchzieht, droht, was niemand will: dass die Trams auf dem Schrottplatz landen statt ans Ziel gelangen.



Achtmal 26 Tonnen Stahl in die Ukraine zu bringen, acht Trams aus Zürich in ein Land zu befördern, in dem ein Krieg tobt, ist eine Herausforderung. Die Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ) liefern in einer ersten Tranche 35 Schienenfahrzeuge in die ukrainische Stadt Winnyzja. Ihre Überführung und die Ausbildung der Trampiloten bezahlt das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco).