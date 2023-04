Trams ab September in Betrieb

Mit dem Krieg in der Ukraine hat das Projekt direkt nichts zu tun. Die Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ) verschenken ihre in die Jahre geratenen Strassenbahnen nach Winnyzja. Dort verkehren bereits über 70 ältere Trams vom Typ Mirage. Den Transport der neuen alten Fahrzeuge sowie die Ausbildung der ukrainischen Trampilotinnen und -piloten finanziert das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco). In einer ersten Phase werden 35 Trams von der Schweiz in die Ukraine geliefert, was rund 3,2 Millionen Franken kostet.