«Super! Es ist super hier», sagt einer und schaut hinter dem Bildschirm hervor. Ein Mann um die 50, roter Pulli, breites Grinsen. Er hält den Daumen hoch. Hier müsse man sich nicht mit der Swisscom rumärgern. Ausserdem komme man mal raus.



Ein zweiter Besucher hockt jeden Tag im Keller. Wozu? «Um Youtube-Filme zu gucken oder nach Miniautos zu suchen.» Daheim habe er weder PC noch Internet. Wegen der Strahlung. Er verbringe etwa drei bis vier Stunden im Café, immer am selben Platz. Ebenfalls wegen der Strahlung.



In den 1990ern waren Internetcafés magische Orte. Auf klebrigen Tastaturen tippte man die ersten E-Mails, falls man jemanden kannte, der so was Verwegenes besass wie einen Macintosh oder einen Windows-95-PC. Man kam sich sehr modern vor. Heute sind 95 Prozent der Haushalte ans Internet angeschlossen. Die meisten Leute haben ein Handy und können so lange surfen, wie sie wollen. Wie kann ein Internetcafé da überleben?