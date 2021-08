Während der Coronakrise haben Fabriken in den USA und in Europa ihre Belegschaft reduziert oder den Betrieb zeitweise ganz heruntergefahren. Kurz vor Ausbruch der Pandemie, im Februar 2020, brannte die Fabrik von Apollo Masters bei Los Angeles, die lacküberzogene Rohlinge für die Presswerke herstellte. Das US-Musikmagazin «Rolling Stone» schrieb damals: «Der Tag, den alle in der Vinylproduktion seit Jahren gefürchtet haben, ist gekommen.» Nun gibt es weltweit nur noch eine Manufaktur in Japan, die diesen wichtigen Schritt in der Produktionskette von Vinyl-LPs übernehmen kann.