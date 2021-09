Wie gross ist da die Gefahr, traumatische Erinnerungen aktiv hervorzurufen?

Ich sehe die Gefahr durchaus, in dieser Situation suggestive Fragen zu stellen – das haben wir aber auch bei Polizei und Justiz, in Gutachten, auch im Journalismus, und zwar in beide Richtungen. Es geht darum, so vorsichtig wie möglich vorzugehen und etwa auf Aufforderungen zum Erinnern zu verzichten. In der Traumatherapie ist es der Standard, nach anerkannten wissenschaftlichen Grundlagen zu arbeiten, Symptome zu behandeln. Manchmal ist es notwendig, mit den Patienten etwas in der Vergangenheit anzuschauen, weil sich nur so ein Symptom lösen lässt. In der Therapie wie auch in der Justiz oder im Journalismus muss es unser Ziel sein, Opfer von sexualisierter Gewalt ernst zu nehmen und zugleich keine Falschbeschuldigungen zu generieren.