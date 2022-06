Gewisse Traumatherapeuten glauben fest daran: an satanistische Rituale mit sexuellem, körperlichem und psychischem Missbrauch, an absichtlich herbeigeführte dissoziative Zustände, ausgelöschte Erinnerungen, durch sogenannte Mind-Control Umstrittene Therapie auf dem Vormarsch Traumatisiert auf Teufel komm raus fremdgesteuerte Opfer, geschändete Babys, aufgeschlitzte Schwangere – kurz an rituelle Gewalt.