Seit gut zehn Jahren räume ich da draussen auf. Dabei war ich früher gar nicht so der Umwelttyp. Offen gesagt, es hat mich nicht interessiert. Ich arbeitete damals als Tauchlehrer auf einer kleinen Insel in Thailand und habe abends in einer Bar Musik gemacht. Eines Tages gingen wir in einem Nationalpark tauchen. Da sah ich Strände und ein Meer voller Abfall.