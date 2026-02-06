Frau Efionayi-Mäder, Sie beschäftigen sich seit vielen Jahren mit Migrations- und Rückkehrpolitik. Wie bewerten Sie Programme wie dasjenige des Internationalen Sozialdienstes Schweiz (SSI), das ausgeschaffte Personen in ihrem Herkunftsland unterstützt?

Ich halte diese Form der Rückkehrhilfe grundsätzlich für sinnvoll. Es geht nicht um eine standardisierte Lösung oder ein «ready-made package», sondern darum, gemeinsam mit der betroffenen Person etwas aufzubauen, was tatsächlich tragfähig ist. Wenn jemand nach einer schwierigen Zeit merkt, dass er ernst genommen wird und seine eigenen Ideen einbringen kann, dann ist das ein sehr motivierender Moment.