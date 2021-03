Die virtuelle Aufmerksamkeit half ihm aber nur bedingt. Denn in einem Song steckt nicht nur viel Arbeit, sondern auch Geld: «Eine Produktion ist eine Investition, die sich erst mit Live-Shows auszahlt.» Das war auch so geplant: Über 150 Konzerte hätte Tobias Jensen vergangenes Jahr gespielt, eins sogar am Open Air St. Gallen. «Es war eine Katastrophe für mich, emotional und vor allem auch finanziell.»