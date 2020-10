Im Frühling stand er bereits einmal an diesem Punkt Corona-Krise Überbrücken mit einem Grundeinkommen? . Doch im April beschloss der Bundesrat die Corona-Erwerbsersatzentschädigung Selbständige Habe ich Anspruch auf Entschädigung? , wovon auch er Gebrauch machen konnte und so finanzielle Unterstützung erfuhr. «Nur mit der Unterstützung vom Bund, einigen neuen Streaming-Jobs und unseren Ersparnissen war es uns möglich, den Sommer gut zu überstehen.» Am 16. September jedoch lief diese Verordnung aus. Seither haben Selbständige wie Kündig keinen Anspruch mehr auf Erwerbsersatz.