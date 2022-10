Gut 3000 Menschen mehr als erwartet sind dieses Jahr in der Schweiz bereits gestorben. Das zeigen die Zahlen des Bundesamtes für Statistik (BFS). Die genauen Ursachen wird gemäss BFS die Todesursachenstatistik liefern, die in eineinhalb Jahren erscheint.



Die diesjährige Übersterblichkeit folgt auf ein in dieser Hinsicht unauffälliges Vorjahr. Die Sterblichkeit war im zweiten Corona-Jahr zeitweise fast gleich tief wie vor der Pandemie. Dies nach einer mit 9,2 Prozent hohen Übersterblichkeit 2020. Zu diesem Schluss kommt eine aktuelle Studie der Universität Lausanne.