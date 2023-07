Diese Schweizer Unternehmen sind seit Generationen in Familienhand

Der Circus Knie wird in der sechsten Generation von Franco Knie geführt. Gründer Friedrich Knie brach 1803 sein Medizinstudium ab, um wenig später den Zirkus zu eröffnen.

Ricola wurde 1930 in Laufen bei Basel durch Emil Richterich gegründet, der die Kräuterbonbons erfand. Heute leitet die vierte Generation der Familie Richterich die Firma.

Roche wurde 1896 von Fritz Hoffmann in Basel gegründet. Die Nachkommen haben bis heute die Mehrheit der Stimmrechte.

Die Confiserie Sprüngli wurde 1836 in Zürich von David Sprüngli eröffnet. Heute gibt es 26 Verkaufsgeschäfte in der Schweiz, in Deutschland und in Österreich – die meisten davon in Zürich. Die Confiserie ist seit sechs Generationen im Besitz der Familie.

AZ Medien betreibt zahlreiche Zeitungen und Zeitschriften. 1836 gab der Urgrossvater des heutigen Verwaltungsratspräsidenten Peter Wanner erstmals die «Aargauer Volkszeitung» heraus. Das in Aarau ansässige Unternehmen wird in der vierten und fünften Generation der Verlegerfamilie Wanner geleitet. Sie hat kürzlich die Mehrheit am Medienkonzern CH Media übernommen.

Victorinox ging 1884 aus einer Messerschmiede von Karl Elsener in Ibach SZ hervor. Heute wird die Firma von seinem Urenkel Carl Elsener junior geführt.

Zweifel lancierte die Chips 1958 erstmals unter der Marke Zweifel. Die Firma ist bis heute im Familienbesitz.

Zusammengestellt von Felix Ertle