Wegen der schädigenden Wirkung von zu viel Social-Media-Konsum verbessern auch Apple und Android ihre Schutzfunktionen. Aber auch in der Onlinewelt bleiben die Eltern die wichtigsten Begleiter. Der Beobachter gibt acht Tipps, wie sie ihrer Verantwortung gerecht werden können.
1. Setzen Sie gemeinsam Leitplanken
Nutzen Sie integrierte Funktionen in Betriebssystemen wie Bildschirmzeit (iOS, Apple) oder Google Family Link (Android), um tägliche Zeitlimits für bestimmte Apps festzusetzen.
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