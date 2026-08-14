Lilian Suter, was passiert, wenn Kinder nicht lernen, Langeweile auszuhalten?

Das ist ein mega spannendes Forschungsgebiet, das erst langsam aufkommt. Man weiss noch relativ wenig über den Zusammenhang zwischen Langeweile und Medien. Allerdings kann man schon festhalten, dass es im Leben eine wichtige Kompetenz ist, Langeweile auszuhalten zu lernen. Da geht es um Fähigkeiten wie Selbst- und Emotionskontrolle, beides trägt zur Sozialkompetenz bei. Man befindet sich im Leben immer wieder in Situationen, in denen man die eigenen Bedürfnisse kurz zurückstellen oder etwas aushalten muss.