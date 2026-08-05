Missstände in der Reinigungsbranche
Unbezahlte Überstunden in 4-Sterne-Hotel: Eine Putzfrau packt aus
Vanessa Roncaglione putzte pro Woche 70 Stunden in einem Zürcher Businesshotel und sollte Ende Monat nur 40 davon bezahlt bekommen. Sie ist kein Einzelfall. Die verantwortliche Firma Stampfli AG weist die Vorwürfe zurück.
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Vanessa Roncaglione posiert, als hätte sie nie etwas anderes getan. Anfangs schüchtern, lächelt sie dann frech in die Kamera, verschränkt die Arme vor der Brust.
«Ich habe früh gelernt, meine Rechte zu kennen und diese auch einzufordern», sagt die 39-Jährige im Juni bei einem Milchkaffee im Vollenweider beim Bahnhof Winterthur. In Argentinien aufgewachsen, arbeitete sie dort als Sekretärin in einem Medizinzentrum, bevor sie nach Spanien auswanderte, wie viele ihrer Landsfrauen.
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