Von der «Höhle der Löwen» in die Schuldenfalle
Julie Meyer war einst der Star der Londoner Finanzwelt. Sie scharte Investoren um sich, fädelte Deals ein und sammelte Ehrentitel. Heute führt sie ihre Geschäfte von Zollikon aus und sammelt mit ihrer Firma vor allem Betreibungen.
Julie Meyer kennt die grossen Bühnen der Finanz- und Techwelt. Zu Beginn der 2000er-Jahre war die Kalifornierin der Star der Dotcom-Szene in London. An ihren «First Tuesday»-Events trafen sich Monat für Monat Hunderte erfolgshungrige Start-up-Gründer und Investoren auf der Suche nach den vielversprechendsten Anlagemöglichkeiten. Meyer gründete die Investmentfirma Ariadne Capital Ltd. und trat als Geldgeberin in «Dragons’ Den» in der BBC auf, der englischen Version von «Höhle der Löwen», einem Fernsehformat, in dem eine Expertenrunde die besten Start-up-Ideen kürt.
Der Erfolg brachte ihr Ruhm und Ehre ein. Das WEF kürte sie als eine von wenigen Dutzend «Leaders of Tomorrow», und die Modezeitschrift «Harper’s Bazaar» interviewte sie für eine Serie über erfolgreiche Unternehmerinnen. Von der University of Warwick erhielt sie die Ehrendoktorwürde, und das englische Königshaus adelte sie für ihre Verdienste um das Unternehmertum mit dem Titel «Member of the Order of the British Empire» (MBE).