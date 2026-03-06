Ein Freund kam gerade aus den Skiferien zurück. Er und seine Familie seien voll auf ihre Kosten gekommen, erzählte er. «Hast du auch wirklich die Vollkostenrechnung gemacht?», fragte ich.
«Vollkostenrechnung» ist im Zusammenhang mit Ferien und Spass und Erholung selbstverständlich ein Unwort – nur ein Vollpfosten würde es benutzen. Zum Beispiel ich: Eine Woche Skiferien in der Schweiz kostet für eine vierköpfige Familie zwischen 3399 und 11787 Franken, zeigt eine Studie. Allein seit letztem Jahr seien die Preise im Schnitt um 6 Prozent gestiegen. Denn neuerdings gibt es sogenannte dynamische Preise. Will heissen: Sie gehen dynamisch nach oben.
Partnerinhalte