Für Leute wie mich beginnt das Grauen bereits am Morgen, wenn wir die Nachrichten sehen, die über Nacht in Massen auf dem Handy eingingen. Zwanghaft müssen wir jede prüfen und als erledigt abhaken. Auch im Spam-Ordner – vielleicht ist ja was Wichtiges reingeraten zwischen Pillenversand, Bitcoin-Betrug und «Ich bin heiss – und du?».