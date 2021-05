«Was den Genuss betrifft, haben Wein und Schokolade viel gemeinsam. In der Herstellung sind sie aber sehr verschieden», sagt Yvette Schuler. Sie verbringt jeweils den Herbst auf dem Weingut in Südfrankreich, wenn die Trauben geerntet werden. Die weissen Sorten werden direkt abgepresst, die roten Trauben kommen für die Maischegärung in den Tank. Später werden die Rotweine im Holzfass gelagert. Dann ist Geduld gefragt. Monate bis Jahre kann es dauern, bis der Wein die gewünschte Reife erreicht hat. Schokolade schmeckt dagegen frisch am besten. Auch ist sie viel schneller hergestellt. Eine Tafel kann in nur wenigen Stunden produziert werden.