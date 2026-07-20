Ali lebt in Bern-Bethlehem. Eine Frau mit rosa Kopftuch und wachen Augen, die mit sich im Reinen scheint, zufrieden. Sie ist eine gefragte Ansprechperson im Quartier, arbeitet als interkulturelle Beraterin und kocht im Café Mondial der reformierten Kirche. Sie zieht zwei Kinder gross, die längst mehr Berndeutsch als Arabisch sprechen. Der Sohn macht eine Lehre als Elektroinstallateur, die Tochter geht noch zur Schule.