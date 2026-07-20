Das Beste an der Schweiz? Ahlam Ali überlegt nicht lange: «Ich habe hier schwimmen, Auto und Velo fahren gelernt. In meiner Heimat wäre das undenkbar gewesen.» Die 38-Jährige lebt seit 13 Jahren in der Schweiz. Sie sei die bessere Autofahrerin als ihr Mann, sagt sie lachend zum Beobachter.
Ali lebt in Bern-Bethlehem. Eine Frau mit rosa Kopftuch und wachen Augen, die mit sich im Reinen scheint, zufrieden. Sie ist eine gefragte Ansprechperson im Quartier, arbeitet als interkulturelle Beraterin und kocht im Café Mondial der reformierten Kirche. Sie zieht zwei Kinder gross, die längst mehr Berndeutsch als Arabisch sprechen. Der Sohn macht eine Lehre als Elektroinstallateur, die Tochter geht noch zur Schule.
Partnerinhalte