Schönheit muss leiden: Dieses leicht sadistische Motto gilt seit Tausenden von Jahren. So soll etwa schon Kleopatra ihre Fingernägel mit Porzellan verlängert haben. Gehobene Damen im Griechenland des 19. Jahrhunderts nutzten dazu Pistazienschalen. Und die Frau von heute trägt zeitgemäss bunte Krallen aus Kunststoff.