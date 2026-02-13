Schönheit muss leiden: Dieses leicht sadistische Motto gilt seit Tausenden von Jahren. So soll etwa schon Kleopatra ihre Fingernägel mit Porzellan verlängert haben. Gehobene Damen im Griechenland des 19. Jahrhunderts nutzten dazu Pistazienschalen. Und die Frau von heute trägt zeitgemäss bunte Krallen aus Kunststoff.
Das Leiden an dieser Schönheit ist vielfältig. Man kann zum Beispiel, wenn man solche Nägel montiert hat, keine Energy-drink-Dosen öffnen. Warum viele junge Frauen dennoch relativ wach unterwegs zu sein scheinen, bleibt ein Rätsel.
