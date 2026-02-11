Wer für ein kleines Fläschchen Nagellack über 40 Franken auslegt, erwartet Perfektion: splitterfreie Haftung, satte Farben und vor allem gesundheitliche Unbedenklichkeit. Doch eine aktuelle Untersuchung des österreichischen Vereins für Konsumenteninformation (VKI) zeigt: Ein hoher Preis schützt weder vor Qualitätsmängeln noch vor riskanten Inhaltsstoffen. Im Gegenteil – etablierte Luxushäuser enttäuschen, während Discounter-Ware glänzt.
Unter den 16 geprüften Produkten stechen Lacke des deutschen Drogeriemarkts DM («trend !t up») sowie von O.P.I. als klare Sieger hervor. Nail Lacquer von O.P.I ist auch in der Schweiz erhältlich. Der Lack überzeugte durch eine aussergewöhnlich hohe Farbdichte und hielt im Alltagstest fast eine Woche lang ohne sichtbare Makel. Im offiziellen Shop für Fr. 19.90, bei Flaconi.ch für Fr. 8.19 zu haben.*