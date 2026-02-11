Unter den 16 geprüften Produkten stechen Lacke des deutschen Drogeriemarkts DM («trend !t up») sowie von O.P.I. als klare Sieger hervor. Nail Lacquer von O.P.I ist auch in der Schweiz erhältlich. Der Lack überzeugte durch eine aussergewöhnlich hohe Farbdichte und hielt im Alltagstest fast eine Woche lang ohne sichtbare Makel. Im offiziellen Shop für Fr. 19.90, bei Flaconi.ch für Fr. 8.19 zu haben.*