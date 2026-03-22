Ich war nie ein Smartphone-Zombie. Aber ich ertappte mich oft dabei, darauf zu schauen. Ich checkte die News, Mails, Wohnungsplattformen oder das Wetter. Einen Grund gibt es immer. Ich habe drei Kinder – da summieren sich die Gruppenchats für Hobbys, Schule und Freizeit. Abends lag ich auf dem Sofa und scrollte mich durch unwichtige Inhalte. Das Smartphone war irgendwie immer präsent.