Ich war nie ein Smartphone-Zombie. Aber ich ertappte mich oft dabei, darauf zu schauen. Ich checkte die News, Mails, Wohnungsplattformen oder das Wetter. Einen Grund gibt es immer. Ich habe drei Kinder – da summieren sich die Gruppenchats für Hobbys, Schule und Freizeit. Abends lag ich auf dem Sofa und scrollte mich durch unwichtige Inhalte. Das Smartphone war irgendwie immer präsent.
Auf Spielplätzen beobachtete ich Eltern, die am Smartphone hingen. Im Restaurant sah ich einen Vater mit seinem Kleinkind oder ein älteres Ehepaar. Alle an ihren Smartphones.
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