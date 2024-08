Schaden Smartphones oder nicht? Die Diskussion ist seit Jahren im Gange. Jetzt findet an Schweizer Schulen ein Umdenken statt. Nach den Sommerferien sind in den Gebäuden im Oberstufenschulhaus Burghalde in Baden AG Smartphones verboten, wie die «Schweiz am Wochenende» berichtet.



«Die Anforderung, dass Jugendliche ihren Handykonsum selbständig regulieren können, war zu hoch», begründet die Schulleitung die Kehrtwende in einem Schreiben an die Eltern.