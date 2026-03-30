Die Aussicht auf das viele Geld macht ihn blind. Denn er kennt die vermögende Frau aus Frankreich gar nicht. Doch Nüssli malt sich einen finanziell sorgenfreien Lebensabend aus. Dabei geht es seiner Frau und ihm schon damals gut; «gehobener Mittelstand», sagen sie mit Blick zurück. Inzwischen ist davon keine Rede mehr.