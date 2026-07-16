Auf der Zuschauerterrasse stehen zwei Jungs, 15 und 16 Jahre alt, und halten Kameras in den Händen, mit denen sie Flugzeuge fotografieren. «Mich fasziniert, wie so eine riesige Maschine überhaupt fliegen kann», sagt Maximilian. Alex nickt. Sein Lieblingsflugzeug ist der A350. «Wegen der Waschbäraugen», sagt er und zeigt auf einen Airbus der Swiss.