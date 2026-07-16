Wer in diesem heissen Schweizer Sommer zum Flughafen Zürich fährt, landet dort an einem Ort zwischen Ausnahmezustand und Normalität. Die Rolltreppen rollen. Die Passagiere gehen ruhig zu den Gates. Und während im Akkord Flieger starten und landen, brennt draussen die Luft vor Hitze. Drinnen ist es angenehm kühl. Wie ein wohltemperiertes Weiterso.
Auf der Zuschauerterrasse stehen zwei Jungs, 15 und 16 Jahre alt, und halten Kameras in den Händen, mit denen sie Flugzeuge fotografieren. «Mich fasziniert, wie so eine riesige Maschine überhaupt fliegen kann», sagt Maximilian. Alex nickt. Sein Lieblingsflugzeug ist der A350. «Wegen der Waschbäraugen», sagt er und zeigt auf einen Airbus der Swiss.
Partnerinhalte