Das Betreibungsamt in Gossau stellt den Zahlungsbefehl aus. Die entscheidende Wendung nimmt der Fall am 27. Juni 2024. Das Amt kündigt dem Schuldner telefonisch und per E-Mail an, dass ein Zahlungsbefehl zugestellt werde. Röbi-Urs Stutz zögert nicht. Noch am selben Tag setzt er sich an den Computer und schickt eine E-Mail zurück. Er erhebt Rechtsvorschlag.