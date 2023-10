Joe Hölzel steht in der Praxis seines Zürcher Diabetes-Arztes. Bevor man ihn behandle, müsse er eine Einwilligungserklärung unterschreiben, fordert man ihn beim Sekretariat auf. Hölzel, der eigentlich anders heisst, überfliegt das dicht Geschriebene. Von einer Weitergabe seiner Daten an Dritte ist die Rede. Er soll einwilligen, dass seine Daten gesetzmässig bearbeitet werden. Dem 44-Jährigen leuchtet das nicht ein. Das Gesetz gilt ja sowieso. Er will nichts unterschreiben, was darüber hinausgeht.