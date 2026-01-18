Am 11. November 2000 geriet ein Zug der österreichischen Gletscherbahn Kaprun 2 in einem Tunnel in Brand. Das Unglück forderte 155 Todesopfer. Nach der Brandkatastrophe rief der damalige Justizminister Dieter Böhmdorfer eine «Vermittlungskommission» ins Leben. Diese sollte einen Vergleich mit den Hinterbliebenen ausarbeiten, finanzielle Hilfe leisten und Österreichs Ruf wiederherstellen.