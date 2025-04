Wer Unterstützungsbeiträge für Kinder und Jugendliche in Ausbildung – sogenannte Familienzulagen – erhalten will, muss sich mit einem komplizierten Verwaltungsapparat herumschlagen, wie der Beobachter aufzeigte. Mehr als 220 Kassen wickeln die Zahlungen ab, die Wegleitung umfasst 164 Seiten. Das führt im modernen, mobilen Leben zu Hürden, an denen Berechtigte nicht selten scheitern.