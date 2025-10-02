Wir sind die Letzten, die aus dem Bus aussteigen: weit weg vom idyllischen Zürichsee, Industriezone Pfäffikon SZ. Betonmischer stehen neben aufgerissenen Strassenbelägen. Und wo, bitte, ist das Büro der Serafe?



Wir irren umher. Endlich entdecken wir den Firmennamen auf einer Leuchttafel, versteckt zwischen einem Vermögensverwalter, einer Temporärvermittlung und einer Software-Firma. Wir haben uns das Zuhause der Erhebungsstelle für die Radio- und Fernsehabgabe pompöser vorgestellt – schliesslich werden hier Milliarden Franken verschoben.