«Ich war nervlich am Ende und wollte einfach, dass der Spuk vorbei ist», erinnert sich die Seniorin, die eigentlich anders heisst. Also loggte sie sich in ihr E-Banking ein, um das Geld zu zahlen. «Er sagte mir, ich solle ja nichts anrühren und den PC nicht ausschalten.» Doch statt den Computer von den angeblichen Viren zu säubern, räumte der Betrüger ihr gesamtes Alterssparkonto bei der Migros-Bank leer – knapp 50’000 Franken.