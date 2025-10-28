Wieso das alle betrifft

Geldwäscherei ist kein Delikt, das nur in dunklen Hinterzimmern stattfindet. Oft sind ganz normale Leute beteiligt, ohne es zu wissen. Der Beobachter berichtete mehrfach über die Tricks der Betrüger: Mal wird Opfern auf Facebook die grosse Liebe vorgegaukelt, mal werden sie über Stelleninserate rekrutiert. Das Versprechen: Sie müssen nur Geld weiterleiten und erhalten dafür eine Provision.