«Fühle mich verseckelt» – Rentner erhielt falsches Baurecht für Scheune
Die Gemeinde gab ihm grünes Licht für einen Ersatzbau. Doch elf Jahre später sagt das Gericht: Er hätte es besser wissen müssen. Jetzt muss Hans Häfliger, 72, seine Scheune völlig umbauen – oder abreissen.
Er wollte alles richtig machen. Jetzt heisst es, er habe alles falsch gemacht. Und müsse dafür die Konsequenzen tragen. «Ich fühle mich verseckelt», sagt Hans Häfliger dem Beobachter.
Der 72-Jährige muss seine Scheune definitiv abreissen, die er vor zehn Jahren gebaut hat – oder komplett umbauen. Das hat das Luzerner Kantonsgericht entschieden. Für Häfliger endet damit ein Konflikt, den er seit über drei Jahren austrägt (wir berichteten), mit einer totalen Niederlage. Um den Fall weiterzuziehen, fehlt dem pensionierten Automechaniker das Geld. «Schon jetzt hat mich die ganze Geschichte allein an Anwalts- und Gerichtskosten über 15’000 Franken gekostet», erklärt er.